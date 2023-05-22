"Реал" обратился в прокуратуру в связи с проявлениями расизма в отношении Винисиуса

Перед игрой и во время матча болельщики "Валенсии" выкрикивали расистские оскорбления в адрес футболиста

ТАСС, 22 моя. Футбольный клуб "Реал" обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес бразильского игрока мадридской команды Винисиуса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Реала".

21 мая "Реал" на выезде со счетом 0:1 уступил "Валенсии". Перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего получил красную карточку и был удален с поля.

"Реал" демонстрирует свое самое решительное неприятие и осуждает действия в отношении нашего игрока Винисиуса. Эти факты представляют собой прямую атаку на модель существования нашего социального и демократического правового государства. "Реал" считает, что такие нападения также представляют собой преступление на почве ненависти, поэтому мы подали соответствующую жалобу в генеральную прокуратуру, в частности, в прокуратуру против преступлений на почве ненависти и дискриминации, чтобы можно было расследовать факты и четко определить ответственность", - говорится в заявлении пресс-службы.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, "Реал" и "Валенсия" осудили поведение болельщиков. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ФИФА принять меры в связи с проявлениями расизма.