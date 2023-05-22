22 мая, 11:17
Летние олимпийские виды спорта

Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян на международные старты

Максим Григорьев/ ТАСС
Посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов
© Максим Григорьев/ ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что политика организации должна быть понятной

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях являются безобразием и беспределом. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Считаю, что это безобразие, беспредел, - сказал Фетисов. - На каком основании все это делается? Что, есть какие-то документы, которые обозначены в Олимпийской хартии, или что-то такое? Я не понимаю, что это такое. Тогда пусть других спрашивают, какое у них отношение [к специальной военной операции]. Повестка должна быть для всех, политика должна быть понятной, а решение - консолидированным".

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 

Теги:
Фетисов, Вячеслав АлександровичЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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