Призер Олимпиады скелетонист Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий болезни

Спортсмен пропустил предыдущий сезон

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года скелетонист Никита Трегубов по договоренности с тренерским штабом пропустит летние сборы национальной команды, чтобы до конца восстановиться после перенесенного менингоэнцефалита. Об этом ТАСС в понедельник сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.

"По имеющейся у меня информации, Никита в ближайшее время должен получить допуск от врачей, - сказал Алимов. - Но в команде его пока не будет, мы договорились, что в летний период он будет заниматься самостоятельно дома вместе со своим личным тренером. Он перенес тяжелое заболевание, поэтому торопиться с нагрузками не нужно. Сейчас Никита будет потихоньку втягиваться в тренировочный процесс".

Трегубов из-за болезни пропустил предыдущий сезон. Весной спортсмен, планирующий возобновить карьеру, проходил медицинское обследование.

Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Также 28-летний россиянин становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Игры-2022 Трегубов пропустил из-за того, что незадолго до вылета в Пекин перенес коронавирусную инфекцию.

Первый сбор национальной команды по скелетону пройдет в Кисловодске с 22 мая по 10 июня. По словам Алимова, это тренировочное мероприятие из-за учебы в вузах пропустят несколько членов сборной России, включая участников последних Игр Юлию Канакину и Алину Тарарыченкову.

Российские скелетонисты в минувшем сезоне были лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона после обострения ситуации на Украине.