Первый тренер Медведева оценила победу теннисиста на турнире в Риме

Екатерина Крючкова отметила, что спортсмен обладает хорошим чутьем

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) проявил чутье и показал, что умеет играть на грунтовых кортах. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала первый тренер Медведева Екатерина Крючкова.

В воскресенье Медведев победил датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 7:5 в финале турнира серии "Мастерс". Для Медведева победа в Риме стала первой на грунтовых турнирах ATP в карьере.

"У него очень хорошее чутье, как выйти из напряженной ситуации, - сказала Крючкова. - Он очень хорошо соображает, знает, в какой момент куда нужно нажать. Матч получился очень напряженным, и Даниил сумел сломить Руне. Очень много шло разговоров, что он любит хард, а грунт не очень, но мы увидели, что и на грунте он умеет играть. Он все время работает, совершенствуется, становится лучше".

"Кому-то нравится это покрытие, кому-то нет. Я лично большой разницы не вижу, но, конечно, на харде у него лучше идет подача, он делает много эйсов. Грунт менее ритмичное покрытие, там требуется проводить много мелкой работы", - добавила собеседница агентства.

Медведеву 27 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге. Всего на счету россиянина 20 титулов ATP.