22 мая, 12:59,
обновлено 22 мая, 13:08
Футбол в России

ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

Игроки и тренеры могут приостанавливать действие договоров до 30 июня 2024 года

ТАСС, 22 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФИФА.

Аналогичное разрешение получили иностранные игроки и тренеры, выступающие в украинских командах. Согласно решению ФИФА, игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие трудовых договоров в одностороннем порядке, если до 1 июля 2023 года направят письменное уведомление в свои клубы.

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Теги:
Российский футбол
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