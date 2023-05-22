ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

Игроки и тренеры могут приостанавливать действие договоров до 30 июня 2024 года

ТАСС, 22 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФИФА.

Аналогичное разрешение получили иностранные игроки и тренеры, выступающие в украинских командах. Согласно решению ФИФА, игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие трудовых договоров в одностороннем порядке, если до 1 июля 2023 года направят письменное уведомление в свои клубы.

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