Матыцин уверен, что Российско-китайские игры станут этапом в расширении связей двух стран

По мнению министра, спорт всегда должен нести созидательную миссию и объединять народы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российско-китайские молодежные летние игры станут очередным этапом в расширении двусторонних связей между странами. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого в понедельник приводит пресс-служба ведомства.

В понедельник Матыцин принял участие в церемонии открытия Российско-китайских молодежных игр в Чунцине.

"Множество спортивных событий, мероприятий, встреч, направленных на укрепление наших отношений, проходят в рамках Годов российско-китайского сотрудничества. Мы с готовностью участвуем, поддерживаем и инициируем проведение совместных мероприятий, так как россиянам важно соревноваться с лучшими на мировой арене. Спорт всегда должен нести созидательную миссию, объединять народы и страны, отрадно, что наши китайские друзья смотрят с нами в одном направлении. Наши китайские партнеры зарекомендовали себя отличным организатором, нашу сборную здесь всегда встречают с теплом и в дружеской обстановке, такой ответственный подход помогает нашей делегации чувствовать себя комфортно", - отметил Матыцин.

"Со своей стороны мы сделаем все, чтобы ответные визиты спортсменов, тренеров и гостей из Китая оставили только приятные впечатления. Уверен, что предстоящие Российско-китайские молодежные летние игры станут очередным этапом в расширении двусторонних связей наших стран, запомнятся увлекательными состязаниями, а спортсмены покажут высокие результаты. Верю, что эти Игры пройдут под знаменем дружбы, спорта и сотрудничества", - добавил министр спорта РФ.

В Играх примут участие 158 российских спортсменов. В делегацию вошли также 50 российских тренеров и специалистов. Самой многочисленной стала команда России по плаванию - страну представят 48 человек. На соревнованиях будут разыграны медали в восьми олимпийских видах спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, спортивная борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика.

Первые медали будут разыграны 23 мая.