Бах поблагодарил G7 за поддержку рекомендаций об участии россиян в соревнованиях

Международный олимпийский комитет ранее рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в нейтральном статусе

ТАСС, 22 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует поддержку рекомендаций организации относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе со стороны стран Группы семи (G7). Об этом в понедельник заявил президент МОК Томас Бах, комментарий которого в понедельник приводит пресс-служба организации.

19 мая лидеры стран G7 заявили, что поддерживают автономию спорта и нацелены на то, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве представителей своих государств.

"МОК горячо приветствует поддержку со стороны G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление", - сказал Бах.

"МОК искренне надеется, что эти страны серьезно отнесутся к этому заявлению G7, чтобы международный спорт снова смог выполнить свою миссию по объединению мира в мирном соревновании", - добавил глава МОК.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.