Сборная Канады по хоккею впервые с 2000 года проиграла норвежцам на чемпионате мира

Команда Норвегии победила в серии буллитов

ТАСС, 22 мая. Сборная Норвегии по хоккею в понедельник со счетом 3:2 после серии буллитов победила команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла на "Арене-Рига".

В составе победителей отличились Андреас Мартинсен (10-я минута) и Сондре Ульден (22). Решающий буллит реализовал Томас Олссон. У канадцев шайбы забросили Милан Лучич (29) и Лоусон Крауз (60). Норвежцы впервые победили канадцев на чемпионате мира с 2000 года, тогда на турнире в России они выиграли со счетом 4:3 на групповом этапе.

Сборная Норвегии занимает шестое место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков в шести матчах. Команда уже лишилась шансов попасть в плей-офф. Канадцы располагаются на третьей позиции, имея в активе 12 очков по итогам шести встреч. Четыре лучшие команды из каждой группы попадут в четвертьфинал. Канадцы ранее обеспечили себе выход в плей-офф.

В другом матче дня сборная Швеции победила команду Дании со счетом 4:1. Шведы занимают второе место в группе A, набрав 17 очков в шести матчах, датчане идут на пятой строчке, набрав восемь очков. Отставание от идущей на четвертом месте сборной Германии составляет одно очко.

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге, он завершится 28 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.