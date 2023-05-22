В "Родине" сообщили о получении лицензии для выступления в РПЛ

Московская команда за два тура до конца сезона занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги

ТАСС, 22 мая. Московский футбольный клуб "Родина" получил лицензию РФС-1, которая позволяет команде участвовать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" в понедельник сообщили в пресс-службе клуба.

"Футбольный клуб "Родина" получил лицензию РФС-1", - сообщили в пресс-службе.

"Родина" занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги, второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда набрала 46 очков в 32 матчах. Команды, занявшие третье и четвертое места в турнире, сыграют в стыковых матчах за право сыграть в сильнейшем дивизионе в следующем сезоне с клубами, завершившими выступление в РПЛ на 14-м и 13-м местах соответственно.