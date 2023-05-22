"Химки" вылетели из Российской премьер-лиги

Подмосковная команда лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе после победы "Пари Нижний Новгород" над "Сочи"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" в понедельник победил "Сочи" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого матча "Химки" потеряли шансы на сохранение места в РПЛ.

Забитыми мячами отметились Виктор Александров (51-я минута), Дмитрий Рыбчинский (62), Вячеслав Кротов (87) и Никита Каккоев (90+4). На 70-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник "Сочи" Ваня Дркушич.

"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. "Пари Нижний Новгород" идет на 14-й строчке, набрав 26 очков в 28 встречах. Командам осталось провести по два матча в чемпионате.

По итогам сезона РПЛ напрямую покидают команды, которые заняли 15-е и 16-е места. Ранее в Мелбет - Первую лигу досрочно вылетело московское "Торпедо", в РПЛ вышли казанский "Рубин" и калининградская "Балтика". Клубы, которые займут 3-е и 4-е места в Первой лиге, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.

Последний раз "Химки" играли в Первой лиге в сезоне-2019/20, тогда подмосковный клуб занял второе место в турнире и дошел до финала Кубка России. В прошлом сезоне "Химки" заняли 13-е место в РПЛ, после чего в стыковых матчах победили "СКА-Хабаровск". В текущем сезоне команду возглавляли пять тренеров: Сергей Юран, который на данный момент тренирует "Пари Нижний Новгород", Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов и Андрей Талалаев (нынешний главный тренер). Высшим достижением "Химок" в РПЛ является девятое место, занятое в 2007 году.