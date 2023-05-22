Около 400 болельщиков фигуристки Трусовой пришли на презентацию ее фанбука

Мероприятие прошло в книжном магазине "Читай-город"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Около 400 болельщиков пришли в понедельник на встречу с серебряным призером Олимпийских игр в Пекине Александрой Трусовой, фигуристка презентовала в московском книжном магазине "Читай-город" свой фанбук - издание, посвященное спортивному пути Трусовой, ее костюмам, программам, увлечениям.

Стартовый тираж издания составил около 5 тыс. экземпляров, первые книги, поступившие в продажу, были раскуплены в первые же дни.

Встреча с Трусовой началась в 19:00 мск, однако умудренные опытом болельщики прибыли на мероприятие за два часа, чтобы занять места поближе к сцене. Встретили фигуристку оглушительными криками.

"Очень круто", - поделилась своими эмоциями с журналистами прямо во время автограф-сессии Трусова. Она отметила, что ожидала такого количества поклонников.

Редактор книги Евгения Фоменко рассказала, что фанбук - издание прежде всего для фанатов спортсменки. "Традиция фанбуков существует в Китае, Корее, Японии - в странах, где развит музыкальный жанр K-pop. Это книга с интересными фактами, заданиями для выполнения, там есть фото и даже раскраски. В книге размещен адрес, куда ее поклонники могут прислать выполненные задания", - сказала Фоменко.

В течение часа Трусова расписалась на книгах, плакатах, фотографиях, картинах и даже коньках. В конце вечера фигуристка сделала со всеми участниками встречи групповое фото.