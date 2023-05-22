Тетюхин: Волков может стать тренером волейбольного клуба "Белогорье" на долгие годы

На посту главного тренера команды олимпийский чемпион сменил Бориса Колчина

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков может стать главным тренером "Белогорья" на длительный период. Об этом ТАСС рассказал директор клуба Сергей Тетюхин.

Ранее стало известно, что Волков назначен главным тренером команды.

"Конечно, это всегда риск, - сказал Тетюхин. - Но Александр - человек, который знает все изнутри, понимает, достаточно опытный. Мы пока не ставим каких-то конкретных задач, команда еще не укомплектована. Хотелось бы, чтобы Александр стал главным тренером надолго".

Волкову 38 лет, он объявил о завершении карьеры по окончании прошлого сезона. Он является олимпийским чемпионом 2012 года, а также обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги.

На посту главного тренера "Белогорья" Волков сменил Бориса Колчина.