Международная ассоциация бокса приостановила членство семи национальных федераций

Данное решение было принято в отношении федераций Новой Зеландии, Германии, Швеции, Нидерландов, Чехии, Либерии и Экваториальной Гвинеи

ТАСС, 22 мая. Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство семи национальных федераций в организации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба IBA.

Ассоциация бокса Новой Зеландии, Ассоциация бокса Германии, Федерация бокса Швеции и Федерация бокса Нидерландов были признаны виновными в нарушении правил и положений IBA и были отстранены в качестве членов IBA. Членство Чешской боксерской ассоциации было приостановлено после организации международного турнира, к участию в котором она допустила боксеров из США. 26 апреля Федерация бокса США объявила о прекращении членства в IBA.

Совет директоров IBA приостановил членство Либерийской боксерской ассоциации и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи, которые не предоставили ежегодные отчеты в соответствии с политикой членства в IBA. Всем национальным федерациям выдвинуты четкие условия, при выполнении которых они будут полностью восстановлены. Отмечается, что спортсмены отстраненных национальных федераций по-прежнему могут принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA, однако они должны быть зарегистрированы напрямую через спортивный отдел IBA.

5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой. В связи с этим об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации бокса Великобритании, США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.