22 мая, 18:35
Футбол в России

Талалаев заявил, что останется в "Химках" после вылета команды из РПЛ

По словам главного тренера, у него действует контракт по схеме "3+2"

ТАСС, 22 мая. Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Андрей Талалаев останется в команде после ее вылета из Мир - Российской премьер-лиги. Об этом он сообщил в понедельник газете "Спорт-Экспресс".

"Химки" после домашней победы "Пари Нижний Новгород" над "Сочи" (4:0) лишились шансов остаться в РПЛ.

"Да, я остаюсь в команде. У меня соглашение действует три года плюс еще два", - сказал Талалаев.

"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. В следующем туре команда примет екатеринбургский "Урал" 27 мая. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация