Талалаев заявил, что останется в "Химках" после вылета команды из РПЛ

По словам главного тренера, у него действует контракт по схеме "3+2"

ТАСС, 22 мая. Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Андрей Талалаев останется в команде после ее вылета из Мир - Российской премьер-лиги. Об этом он сообщил в понедельник газете "Спорт-Экспресс".

"Химки" после домашней победы "Пари Нижний Новгород" над "Сочи" (4:0) лишились шансов остаться в РПЛ.

"Да, я остаюсь в команде. У меня соглашение действует три года плюс еще два", - сказал Талалаев.

"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. В следующем туре команда примет екатеринбургский "Урал" 27 мая.