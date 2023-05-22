"Зенит" стал победителем международного юношеского турнира по футболу на Кубок Бурчалкина

В финале петербургская команда победила бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Пятый международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина, приуроченный к 160-летию Обуховского завода и 320-летию Санкт-Петербурга, завершился победой петербургского "Зенита". В длившемся три дня турнире приняли участие восемь команд из четырех стран - России, Сербии, Ирана и Бразилии.

"По итогам турнира впервые победителем стала команда "Зенит", обыграв "Палмейрас" в финальном матче со счетом 2:1. Игра шла в напряженной борьбе. Но россияне оказались сильнее и забили бразильской команде два гола. Кубок Льва Бурчалкина впервые остался в России", - сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе организатора, концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Международный детский футбольный турнир посвящен памяти игрока ленинградского "Зенита" Льва Бурчалкина, который провел за команду свыше 400 матчей. Бурчалкин начинал свою футбольную карьеру в заводской команде "Большевик" в 13 лет. Сейчас команда называется "Алмаз-Антей".

В этом году в соревнованиях приняли участие "Сантос" (Бразилия), "Палмейрас" (Бразилия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Сепахан" (Иран), ЦСКА (Москва), "Краснодар" (Краснодар), "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург).

В предыдущих розыгрышах турнира играли такие клубы, как "Вильярреал" (Испания), "Рома" (Италия), "Аталанта" (Италия), "Витория" (Португалия), "Партизан" (Сербия), МТК (Венгрия) и "Бока Хуниорс" (Аргентина).