Сборная Венгрии вылетела из сильнейшего дивизиона чемпионата мира по хоккею

В заключительном матче группового этапа венгры проиграли команде Австрии

ТАСС, 22 мая. Сборная Венгрии в серии буллитов проиграла команде Австрии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею и вылетела из сильнейшего дивизиона. Встреча прошла в понедельник.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе австрийской сборной отметились Марко Росси (13-я минута), Стивен Стронг (27) и Лукас Хаудум (38). У проигравших отличились Иштван Шофрон (9, 20) и Милан Хорват (25). Автором победного буллита стал Доминик Хайнрих.

Сборная Венгрии одержала на турнире одну победу, переиграв в овертайме французов (3:2). Венгры с тремя очками заняли последнее место в группе А, австрийцы тоже набрали три очка и финишировали на предпоследней строчке благодаря победе в личной встрече. Помимо сборной Венгрии, элитный дивизион покинет команда Словении, которая заняла последнее место в группе В. Их на следующем чемпионате мира заменят команды Великобритании и Польши.

Сборная Венгрии выступала в сильнейшем дивизионе чемпионата мира впервые с 2016 года. На турнире в России венгры заняли общее 15-е место и вылетели во второй по силе дивизион.

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге, он завершится 28 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.