Вратарь "Флориды" Бобровский впервые сыграл "на ноль" в матче плей-офф НХЛ

Российский голкипер отразил все 32 броска в третьей игре финальной серии Восточной конференции против "Каролины"

ТАСС, 23 мая. "Флорида" в ночь на вторник дома победила "Каролину" со счетом 1:0 в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу 31-й минуте забросил канадский нападающий Сэм Райнхарт. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой по итогам встречи.

Американский нападающий "Флориды" Мэттью Ткачук сделал результативный пас и довел количество очков в своем первом сезоне в составе команды до 128 (47 шайб + 81 передача). Больше него в первом сезоне за новый клуб набирали только двое: канадский форвард Уэйн Гретцки записал на свой счет 140 очков в сезоне-1979/80 за "Эдмонтон" и 190 очков - в сезоне-1988/89 за "Лос-Анджелес", а также финский форвард Теему Селянне (138 очков в сезоне-1992/93 за "Виннипег").

Бобровский впервые в карьере провел матч "на ноль" в плей-офф. Всего на его счету теперь 64 игры в Кубке Стэнли. Лидерами среди россиян по количеству игр без пропущенных шайб в плей-офф являются Евгений Набоков и Андрей Василевский (оба - по 7). Также оставить свои ворота в неприкосновенности удавалось Николаю Хабибулину (6), Илье Брызгалову (4), Семену Варламову (4) и Антону Худобину (1).

Бобровский провел первый матч "на ноль" в плей-офф НХЛ в возрасте 34 лет и 244 дней. Россиянин по этому показателю уступил лишь американцу Тиму Томасу, который впервые не пропустил ни одной шайбы в матче Кубка Стэнли в возрасте 35 лет и 340 дней.

"Флорида" повела в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч пройдет 25 мая на домашней площадке "Флориды". По итогам регулярного чемпионата "Каролина" стала победителем Столичного дивизиона, "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах "Каролина" одолела "Нью-Йорк Айлендерс" (4-1) и "Нью-Джерси" (4-1), "Флорида" была сильнее "Бостона" (4-3) и "Торонто" (4-1).