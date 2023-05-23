Зимние Российско-китайские молодежные игры 2024 года пройдут в Южно-Сахалинске

Летние игры в 2025 году также состоятся в России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Южно-Сахалинск примет зимние Российско-китайские молодежные игры 2024 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Ставшие уже традиционными молодежные игры между Россией и Китаем вызывают стабильный интерес федераций, спортсменов, зрителей, - сказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов. - Подтверждаем готовность принять в 2024 году зимние Российско-китайские молодежные игры и предлагаем в качестве города-организатора Южно-Сахалинск. Спортивные объекты города способны принять на высоком уровне соревнования по 10 зимним видам спорта - горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, сноуборд, фристайл, керлинг, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, ски-альпинизм".

Морозов добавил, что летние Российско-китайские молодежные игры в 2025 году также пройдут в России, город-организатор будет объявлен дополнительно.

Летние Российско-китайские молодежные игры 2023 года проходят в Чунцине с 21 по 27 мая. В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. В состав российской делегации входят 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.