Матыцин заявил, что развитие спортивного сотрудничества с КНР является приоритетом для РФ

Двусторонние отношения России и Китая в сфере спорта продолжают развиваться и вступают на новый этап работы, отметил заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Развитие и расширение спортивного сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением для России. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого во вторник приводит пресс-служба Минспорта.

"За годы работы подкомиссия зарекомендовала себя эффективным механизмом конструктивного диалога по всем вопросам спортивной повестки, - сказал Матыцин. - Развитие и расширение спортивного сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением для нашей страны и президента РФ Владимира Путина. Наши ведомства продолжают совместную работу по реализации перекрестных Годов - на территории России проведено порядка 150 мероприятий, впереди еще порядка 300 спортивных и официальных мероприятий на территории России и Китая, в том числе в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества".

17 октября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. Во вторник состоялось заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Лю Гоюн отметил значительный прогресс в сотрудничестве двух стран в области спорта. "Двусторонние отношения России и Китая в сфере спорта продолжают развиваться и вступают на новый этап работы, - сказал он. - Наше управление придает большое значение этой работе - мы наладили сотрудничество в направлениях массового спорта, спорта высших достижений, научного сотрудничества. Россия оказала поддержку в проведении тренировочных мероприятий по различным видам спорта. Между нами установились дружественные профессиональные связи, будем рады развивать их".

В рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта с 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, а с 21 по 27 мая в Чунцине проходят девятые летние Российско-китайские игры. В план перекрестных Годов войдут мероприятия, связанные с подготовкой и проведением первых в истории "Игр будущего".