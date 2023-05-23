Фетисов отметил, что у Брылина тренерские задатки были видны еще во время игровой карьеры

Сергей Брылин входит в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тренерские задатки Сергея Брылина были видны еще во время его карьеры хоккеиста. Такое мнение ТАСС во вторник высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Вдумайтесь, по сути человек третьего-четвертого звена, у него была ответственность - играть против лучших хоккеистов других команд, - сказал Фетисов. - Конечно, это формирует психологию человека, способного научить других этим навыкам. Это же системная работа. Да, было видно, что Сергей способен тренировать".

49-летний Брылин входит в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси". В качестве игрока Брылин становился обладателем Кубка Стэнли в 1995, 2000 и 2003 годах.

"Надеюсь, что у него будет не только работа в штабе, но и конкретная работа тренером", - добавил он.