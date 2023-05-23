В FIG объяснили причину переноса решения вопроса по допуску российских гимнастов

Необходимо подобрать подходящие критерии допуска для всех восьми дисциплин, подчеркнул президент организации Моринари Ватанабэ

ТАСС, 23 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение отложить рассмотрение вопроса по допуску россиян и белорусов к соревнованиям из-за количества дисциплин, которые контролируются организацией. Об этом во вторник порталу Inside the Games рассказал президент FIG Моринари Ватанабэ.

"У нас есть восемь дисциплин, все они имеют разное управление, и мы должны найти критерии допуска, который подойдет для всех них, - сказал Ватанабэ. - Нам нужно время, если сегодня мы что-то решим, а завтра нужно будет принять другое решение, то это нехорошо для спортсменов".

12 мая стало известно, что исполком FIG отложил рассмотрение вопроса о допуске атлетов из России и Белоруссии на июль.

Президент FIG отметил, что выработанные условия допуска будут соответствовать рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Российские и белорусские гимнасты в настоящее время лишены права выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных в марте 2022 года Международной федерацией гимнастики.