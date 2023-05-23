Фетисов отметил сбалансированность тренерского штаба клуба КХЛ ЦСКА

ЦСКА под руководством Сергея Федорова второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Работа тренерского штаба московского ЦСКА под руководством Сергея Федорова в прошедшем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги имела необходимый баланс. Такое мнение ТАСС во вторник высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Умение направить свой штаб и работа с игроками неразделимы, - сказал Фетисов. - Главный тренер отвечает за все - и за отношения, и за психологию, и за работу штаба, и за тактику, и за стратегию. Понятно, что все эти моменты требуют знания предмета не понаслышке. Во всех отношениях сейчас все сбалансировано".

ЦСКА под руководством 53-летнего Федорова второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина. Помощниками Федорова в сезоне-2022/23 были Игорь Кравчук, Равиль Якубов, Владимир Чебатуркин и тренер вратарей Сергей Наумов.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году, не имея тренерского опыта. В 2022 году он выиграл серебряную медаль Олимпиады в Пекине в качестве одного из ассистентов главного тренера сборной России. "Я его рекомендовал на должность тренера сборной - надо мной все смеялись, - сказал Фетисов. - Наверное, это самый разносторонний игрок за всю историю мирового хоккея - он умел делать на льду буквально все одинаково хорошо. Все, что нужно для этого, - желание, а хоккей он знает и понимает, как он работает".

"Я рад, что он принял такое решение (стать главным тренером - прим. ТАСС). Это трудная работа, а он семьянин - у него дети маленькие растут. Он решился, были большие репутационные риски. Он большой молодец - я за него переживаю, болею. Желаю ему успехов", - добавил он.