Медали зимней Спартакиады в бобслее и скелетоне разыграют с 7 по 18 февраля

Соревнования пройдут на олимпийской трассе в Сочи

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Турнир по бобслею и скелетону в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 7 по 18 февраля 2024 года на олимпийской трассе в Сочи. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

"Соревнования по бобслею и скелетону в рамках Спартакиады состоятся с 7 по 18 февраля на олимпийской трассе в Сочи, - сказал Пархоменко. - С 21 по 26 февраля там же пройдет Спартакиада учащихся по скелетону".

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в июле 2022 года принял решение продлить российским спортсменам запрет на выступление на турнирах под своей эгидой. В сезоне-2022/23 Федерация бобслея России вынуждена была проводить турниры для своих сильнейших спортсменов только на трассе в Сочи.

Турнир саночников на зимней Спартакиаде сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 14 февраля.