Леброн Джеймс заявил, что в межсезонье задумается о завершении карьеры баскетболиста

"Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступает Джеймс, програл "Денверу" в финальной серии Западной конференции НБА со счетом 0-4

ТАСС, 23 мая. Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в межсезонье примет решение по поводу продолжения профессиональной карьеры. Комментарий спортсмена во вторник приводит журналист ESPN Дэйв Макменамин на своей странице в Twitter.

"Мне стоит подумать над тем, хочу ли я дальше выступать на профессиональном уровне", - сказал Джеймс.

Во вторник "Лейкерс" на выезде проиграли "Денверу" со счетом 111:113 в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НБА и уступили в серии до четырех побед со счетом 0-4. Джеймс набрал 40 очков и стал самым результативными игроком встречи.

Джеймсу 38 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА. Американец по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. В составе сборной США нападающий дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012) и завоевал бронзовую медаль Олимпиады (2004). В феврале Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству набранных очков, обойдя соотечественника Карима Абдул-Джаббара.