У UCI нет информации о действиях Израиля по участию экс-россиянина Яковлева в Олимпиаде

Михаил Яковлев получил израильское гражданство в 2022 году

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) не получал информацию о каких-либо действиях Национального олимпийского комитета (НОК) Израиля по сокращению трехлетнего периода ожидания смены спортивного гражданства бывшим россиянином Михаилом Яковлевым для его участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе UCI.

"Чтобы Михаил Яковлев мог принять участие в Олимпийских играх 2024 года, НОК Израиля должен был подать заявку на отмену трехлетнего периода ожидания смены спортивного гражданства спортсменом в соответствии с дополнением к статье 41 Олимпийской хартии, - сказали в пресс-службе. - На данный момент UCI не был проинформирован о каком-либо подобном документе, полученном от исполкома Международного олимпийского комитета".

В 2022 году Яковлев получил израильское гражданство, вскоре после этого Международный союз велосипедистов разрешил бывшему россиянину выступать за новую страну на международных стартах.

Согласно Олимпийской хартии спортсмен, который уже представлял одну страну на Олимпиадах, континентальных играх, на чемпионатах мира или региона, признанных соответствующей международной федерацией, и который сменил гражданство или получил новое гражданство, может представлять на Играх новую страну только после истечения периода в три года после его последнего выступления за предыдущую страну. Этот период может быть сокращен или даже отменен исполкомом Международного олимпийского комитета с согласия соответствующих НОК и международной федерации. Исполком МОК учитывает обстоятельства каждого конкретного случая.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Яковлев является бронзовым призером чемпионатов Европы (20211) и мира (2021).