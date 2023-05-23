Футболист "Спартака" Бальде назвал переломный момент матча РПЛ против ЦСКА

"Спартак" 21 мая дома обыграл ЦСКА в матче чемпионата России со счетом 2:1

ТАСС, 23 мая. Выход на замену сенегальского нападающего "Спартака" Кейта Бальде и его одноклубника нигерийского полузащитника Виктора Мозеса стал переломным моментом матча 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал Бальде.

"Действительно, я впервые вышел на поле в дерби с ЦСКА, - сказал Бальде. - Победа была очень важна для всех нас, для командного духа, это был один из трех последних матчей в сезоне - нужно биться за второе место. Ну а в дерби все просто: там нужно выйти и победить. Это матч, где важна не игра, а именно победа, мы играли с сердцем, страстью и индивидуальностью".

21 мая "Спартак" на своем поле победил ЦСКА со счетом 2:1. Бальде вышел на замену на 78-й минуте, Мозес - на 86-й.

"Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле [стало переломным моментом игры]. Мы привнесли свежесть в действия команды, старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости. Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все - одна команда. И я рад, что получилось помочь "Спартаку" в этой встрече", - добавил нападающий.

"Спартак" по итогам 28 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА идет вторым с 54 очками.