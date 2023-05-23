23 мая, 07:48
Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат России по лыжероллерам пройдет по улицам Ханты-Мансийска

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по лыжероллерам пройдет в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля в том числе на улицах города. В нем примут участие около 150 лучших спортсменов страны, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры.

"Югра готовится принять чемпионат России по лыжероллерам. Одно из крупнейших соревнований лета пройдет в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля. В окружную столицу приедут порядка 150 лучших лыжников и лыжероллеров страны", - сказано в сообщении.

Трассы чемпионата будут подготовлены не только в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, который примет основную часть соревновательной программы, но и на центральных улицах города. "Планируется, что самая зрелищная гонка - масс-старт - пройдет от улицы Дзержинского до улицы Энгельса", - уточнили в департаменте.

Организаторы также планируют провести различные культурные мероприятия для болельщиков и гостей чемпионата. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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