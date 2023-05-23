Всероссийская федерация легкой атлетики подписала соглашение о международном мониторинге

Совет World Athletics в марте принял решение восстановить членство ВФЛА в организации

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подписала соглашение с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) о трехлетнем внешнем мониторинге своей деятельности. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент ВФЛА Петр Иванов.

"11 апреля президиум ВФЛА утвердил комплекс мер и условия взаимодействия Всероссийской федерации легкой атлетики и World Athletics после принятия решения о восстановлении полноправного членства ВФЛА в международной федерации, - сказал Иванов. - Всероссийская федерация легкой атлетики подписала соглашение с World Athletics о трехлетнем внешнем мониторинге своей деятельности. Это было одним из условий восстановления членства ВФЛА в World Athletics на заседании совета международной федерации, которое прошло в марте".

Совет World Athletics в марте принял решение восстановить членство ВФЛА в организации.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации 14 ноября 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА.