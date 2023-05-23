Футболист Бальде сообщил о желании продолжить карьеру в "Спартаке"

Нападающий отметил, что счастлив в клубе

ТАСС, 23 мая. Сенегальский нападающий Кейта Бальде хотел бы продолжить выступать за московский футбольный клуб "Спартак". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" во вторник.

"Я счастлив тут, мне хорошо. Всем доволен и хочу остаться в "Спартаке", - сказал Бальде.

Бальде 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2022 года. В составе столичной команды форвард провел 14 матчей в разных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. С сентября по декабрь игрок отбывал дисквалификацию за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступления за "Кальяри". В пробе, взятой у сенегальца, не было обнаружено запрещенных субстанций.

"Спартак" по итогам 28 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На счету красно-белых 53 очка.