СМИ: Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с "Аль-Насром"

Отмечается, что португалец недоволен инфраструктурой

ТАСС, 23 мая. Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом во вторник сообщила газета Mundo Deportivo.

По информации источника, Роналду недоволен инфраструктурой Саудовской Аравии, которая "далека от современного общества". В связи с этим, как отмечает издание, окружение футболиста начинает заявлять об этой ситуации с целью получить возможность вернуться в Европу.

Если Роналду захочет покинуть клуб без уважительной причины, то ему придется выплатить компенсацию согласно регламенту Международной федерации футбола. Также регламент предусматривает введение персональных санкций в отношении игрока.

В "Аль-Наср" Роналду перешел 31 декабря 2022 года. В составе команды игрок провел 17 матчей в разных турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира и мадридского "Реала". По ходу карьеры форвард играл за английский "Манчестер Юнайтед", португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

"Аль-Наср" по итогам 27 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. На счету команды 60 очков. Лидером национального первенства является "Аль-Иттихад" с 63 очками.