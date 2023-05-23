Дочь Черенкова заявила, что доверяет создателям фильма о бывшем футболисте "Спартака"

Анастасия Черенкова назвала важным, чтобы в картине была отображена доброта ее отца

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Семья бывшего футболиста московского "Спартака" Федора Черенкова доверяет команде создателей художественного фильма о нем. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила дочь бывшего игрока красно-белых Анастасия Черенкова.

"Для меня важно, чтобы была отражена его доброта, душа, он как человек, - сказала Черенкова. - Папа всегда был на сборах. Отмечала крестиками, когда его не было. Получался почти год".

"Я ребятам абсолютно доверяю. То, что они творят, для меня что-то необыкновенное. Не сомневаюсь, что это будет то кино про папу, которое должно быть", - добавила она.

Федор Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.