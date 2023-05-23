Гендиректор "Спартака" рассказал, что клуб поддерживает создателей фильма о Черенкове

Необходимо чтить героев, который всегда были с нами, подчеркнул Евгений Мележиков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Создание фильма о бывшем футболисте московского "Спартака" и сборной СССР Федоре Черенкове является продолжением истории, клуб рассматривает дальнейшее участие в этом проекте. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

"Для меня это больше душевная история, - сказал Мележиков. - Когда мы встретились с Ильей Казаковым (главным редактором продюсерского центра "Сделано в "Дело" - прим. ТАСС) и он рассказал тот замысел, тот масштаб, тот состав актеров, это не могло оставить равнодушным".

"Безусловно, это история всегда правильная, интересная, душевная, - продолжил гендиректор "Спартака". - Самое малое, что мы можем сделать, - предоставить то, что предоставим. И дальше рассматривать свое участие в этом проекте. Выпуск этого фильма - это продолжение истории, а без прошлого нет будущего. Мы все хотим будущего "Спартака", мы должны чтить героев, которые всегда были с нами".

Представитель руководства красно-белых также отметил, что Черенков начал свой путь со спартаковской школы в Сокольниках, которая в настоящее время носит его имя. "Съемки также проводились там, - подчеркнул он. - Надеюсь, коллеги смогли профессионально исполнить задачи, которые они перед собой ставили. Главное - включиться в работу душой и сердцем", - заключил Мележиков.

Федор Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.