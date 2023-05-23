В съемках фильма о Черенкове примет участие бывший футболист сборной России Роман Воробьев

Снимать картину начнут в июле

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывший игрок сборной России Роман Воробьев примет участие в съемках фильма о легенде московского "Спартака" и команды СССР Федоре Черенкове, он будет дублером исполнителя главной роли в сценах на футбольном поле. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил предприниматель, генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев.

"Сделано в "Дело" приступило к созданию художественного фильма о Черенкове. Создатели картины пока держат в секрете имя актера, который сыграет Черенкова.

"Мои коллеги заверяют, что футбол будет показан так, как его не показывали никогда, - сказал Шишкарев. - Дублером Федора Черенкова будет Роман Воробьев - бывший игрок сборной России (провел за национальную команду два матча - прим. ТАСС). А за все тестовые съемки и постановку футбольной драмы отвечает наш легендарный тренер Александр Генрихович Бородюк. Съемки начнутся в июле, заканчивать их планируем в октябре".

"К сценарию привлечено много профессиональных людей, надеюсь, что получится, как и в родной компании: наша задача - сделать достойный проект, - добавил он. - Все отдают дань серьезности и душевности материала, на основании которого будет сниматься фильм. Особое внимание мы придаем историчности, чтобы зрители не нашли подвоха с точки зрения передачи настроения того времени. Будет и Олимпиада-80, и Театр на Таганке, и Владимир Высоцкий, и Московский зоопарк, и знаменитая "Маракана", на которой Федор Федорович забил мяч в ворота сборной Бразилии".

Шишкарев сообщил, что создание картины будет частично профинансировано им лично, также создатели фильма рассчитывают на поддержку "Фонда кино".

"Это глубоко личная история, с другой стороны - история, которую мы хотим сделать достоянием всех, кто любит "Спартак", болел и болеет за клуб, помнит "Спартак" тех лет, - отметил Шишкарев, который является поклонником красно-белых. - В фильме будут Николай Старостин, Константин Бесков, Ринат Дасаев, но главное - там будет Федор Черенков, для меня он кумир, идол, бог. Его фотографиями была завешана моя детская в хрущевской квартире, из-за него я начал заниматься профессионально футболом".