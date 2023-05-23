Ольховский: после победы в Риме Медведев вошел в число фаворитов Roland Garros

Андрей Ольховский считает, что за победу на турнире также будут бороться Карлос Алькарас, Хольгер Руне и Новак Джокович

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Риме будет одним из фаворитов Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"В Париже несколько другие корты, поэтому будет немного другая игра, - сказал Ольховский. - Даниил почувствовал уверенность в себе и после такой победы он, безусловно, войдет в число фаворитов Roland Garros. Но не стоит забывать о соперниках, которые сейчас тоже на ходу, - [Карлос] Алькарас (первая ракетка мира - прим. ТАСС), [Хольгер] Руне (шестая ракетка мира), да и [Новак] Джокович (третья ракетка мира) тоже будут бороться за победу".

Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 11 июня.