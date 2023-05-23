Шишкарев: сериал о Федоре Черенкове сделают в случае успеха фильма

Федор Черенков является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сериал о бывшем футболисте московского "Спартака" Федоре Черенкове будет сделан в случае успеха художественного фильма. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель совета директоров ГК "Дело", генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев.

"Создание сериала? Сейчас принята такая практика, - сказал Шишкарев. - Материала будет достаточно много. Если фильм кажется удачным, конечно, в будущем, мы об этом думаем".

"Сделано в "Дело" приступило к созданию художественного фильма о Черенкове.

Федор Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). В 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр. Он скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.