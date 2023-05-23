Фильм о Федоре Черенкове носит рабочее название "Федя, народный футболист"

Один из режиссеров отметил, что позиционирует фильм не как спортивную драму

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Рабочим названием художественного фильма о бывшем игроке московского "Спартака" и сборной СССР по футболу Федоре Черенкове является "Федя, народный футболист". Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС рассказал один из режиссеров картины Николай Акелькин.

"Мы позиционируем наш фильм не как спортивную драму. Жанр - драма, биография и спорт, - сказал Акелькин. - Это фильм о человеке, о людях, о великих спортсменах. Спорт - это составляющая жизни, на первом месте драма. Это фильм о человеке и человеческих отношениях".

"Рабочее название - "Федя, народный футболист", - добавил он.

Предприниматель, генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев сказал, что название ленты будет обсуждаться. "Возможно, оно останется", - сказал Шишкарев.

Федор Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.