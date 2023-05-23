23 мая, 10:07
Сборные по футболу

СМИ: сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча с командой России

Антон Новодережкин/ ТАСС
Игроки сборной России по футболу
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Матч планировали провести 15 июня в "Лужниках"

ТАСС, 23 мая. Футбольная сборная Камеруна отказалась от проведения товарищеского матча с командой России. Об этом во вторник сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, матч сборных России и Камеруна планировалось провести 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил ТАСС, что организация ведет переговоры о домашнем матче сборной России в июне, не уточнив возможного соперника. Также в РФС заявляли ТАСС, что переговоры о товарищеской встрече ведутся с командой Индонезии.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 

© Информационное агентство ТАСС
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