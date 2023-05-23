Анчелотти заявил, что футболист Винисиус не покинет "Реал" из-за расистских оскорблений

21 мая "Реал" на выезде со счетом 0:1 уступил "Валенсии", перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса

ТАСС, 23 мая. Бразильский нападающий Винисиус не покинет испанский футбольный клуб "Реал" из-за расистских оскорблений в свой адрес. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.

"Я не думаю, что это произойдет, потому что он любит "Реал" и хочет сделать свою карьеру в этой команде. Винисиус очень опечален, он знает, что его поддерживают все", - сказал Анчелотти.

21 мая "Реал" на выезде со счетом 0:1 уступил "Валенсии". Перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего был удален с поля.

"Реал" обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса. Ранее во вторник газета Mundo Deportivo сообщила, что Национальная полиция Испании задержала трех человек, которые обвиняются в расистских оскорблениях в адрес бразильского нападающего во время матча между "Валенсией" и "Реалом". Также 23 мая стало известно, что в Мадриде задержали четырех человек, которые 26 января повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, "Реал" и "Валенсия" осудили поведение болельщиков. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ФИФА принять меры в связи с проявлениями расизма.