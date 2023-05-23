В Валенсии задержали трех человек за расистские оскорбления в адрес футболиста Винисиуса

Также стало известно о задержании в Мадриде четырех человек, которые в январе повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Национальная полиция Испании во вторник задержала трех человек за расистские оскорбления в адрес бразильского игрока мадридского футбольного клуба "Реал" Винисиуса. Об этом правоохранительные органы сообщили в "Твиттере".

"Полиция задержала в Валенсии трех молодых людей за поведение расистского характера, которое произошло в воскресенье на матче между "Валенсией" и "Реалом", - говорится в публикации.

21 мая "Реал" на выезде со счетом 0:1 уступил "Валенсии". Перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего получил красную карточку и был удален с поля. Мадридский клуб обратился в испанскую прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес бразильского игрока.

Во вторник также стало известно о задержании в Мадриде четырех человек, которые в январе повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса.