Олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина не допустили до чемпионата мира по тхэквондо

Отмечается, что на турнир допущены 14 российских спортсменов

ТАСС, 23 мая. Всемирная федерация тхэквондо одобрила участие 14 спортсменов из России в предстоящем чемпионате мира в Баку. Об этом во вторник сообщил портал Inside the Games со ссылкой на международную организацию.

Во вторник пресс-служба Всемирной федерации тхэквондо объявила о допуске на чемпионат мира 23 спортсменов под нейтральным статусом. Также к участию в турнире, по информации Inside the Games, допущены девять тхэквондистов из Белоруссии.

Изначально Союз тхэквондо России отправлял в международную организацию список из 16 спортсменов на участие в чемпионате мира. По информации Inside the Games, двумя спортсменами, которым отказали в допуске к участию в мировом первенстве, стали олимпийские чемпионы Токио Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг).

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня.

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