ЦСКА опережает идущий третьим "Спартак" на одно очко

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА предстоят очень тяжелые игры в последних двух турах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому армейцев нельзя считать однозначными фаворитами в борьбе за серебряные медали турнира. Такое мнение ТАСС во вторник высказал обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин.

В воскресенье ЦСКА в гостях уступил столичному "Спартаку" со счетом 1:2. Армейцам осталось сыграть в РПЛ два матча: 27 мая москвичи на выезде встретятся с "Краснодаром", а 3 июня примут "Ростов".

"Конечно, обидно, что проиграли "Спартаку", но даже если бы и выиграли, я думаю, что судьба второго места решилась бы в последнем туре. Не могу сказать, что ЦСКА однозначный фаворит в борьбе за серебро, ведь впереди тяжелые игры с "Ростовом" и "Краснодаром", это сильные соперники. Если смотреть на таблицу, то все в их руках, но концовка будет очень жаркой", - сказал Алдонин.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка по итогам 28 туров. Третью позицию занимает "Спартак", набравший 53 очка. Теоретические шансы занять второе место остаются у "Ростова" (50 очков) и грозненского "Ахмата" (49).