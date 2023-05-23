В Союзе тхэквондо России считают недопуск Храмцова и Ларина устранением конкурентов

К участию в чемпионате мира в Баку были допущены 14 спортсменов из России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по тхэквондо Максим Храмцов и Владислав Ларин не получили одобрение к участию в предстоящем чемпионате мира в Баку. Об этом ТАСС во вторник сообщил исполнительный директор Союза тхэквондо России Геннадий Жигульский.

"Только что нам поступила информация, что оба эти спортсмена отстранены от чемпионата мира. Что я могу сказать? Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов, не дожидаясь начала соревнований", - сказал Жигульский.

Во вторник пресс-служба Всемирной федерации тхэквондо объявила о допуске на чемпионат мира 23 спортсменов под нейтральным статусом. К участию в турнире, по информации портала Inside the Games, были допущены 14 спортсменов из России и 9 тхэквондистов из Белоруссии, а Храмцов и Ларин не получили допуск. Всего в заявку Союза тхэквондо России вошли 16 спортсменов.

Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральной статусе. Атлеты из этих стран будут соревноваться вне командного зачета.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня.