В "Балтике" рассчитывают на увеличение спонсорских взносов в связи с выходом в РПЛ

В министерстве спорта Калининградской области отметили, что ведутся переговоры со спонсорами

КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Руководство калининградского футбольного клуба "Балтика" ищет варианты дополнительного финансирования и ведет переговоры со спонсорами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в министерстве спорта области.

"В настоящее время ведутся переговоры со спонсорами о дополнительном финансировании клуба. О результатах этих переговоров будет объявлено дополнительно", - сказали в региональном министерстве.

19 мая "Балтика" гарантировала себе выступление в Российскую премьер-лиге в следующем сезоне. "Балтика" выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года.