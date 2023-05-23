Чесноков считает, что у теннисистки Рыбакиной хорошие шансы стать первой ракеткой мира

Спортсменка в мировом рейтинге занимает четвертое место

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина находится в прекрасной форме и имеет все шансы стать первой ракеткой мира. Такое мнение ТАСС во вторник высказал бывши тренер Рыбакиной Андрей Чесноков.

"Рыбакина сейчас играет здорово, ее очень трудно обыграть. Достаточно посмотреть на ее динамику, она занимает второе место в чемпионской гонке, играла в финале турнира Большого шлема, выиграла два "Мастерса" и еще на одном играла в финале. Если бы игрокам начислялись очки на Уимблдоне в прошлом году, то она была бы еще выше, чем сейчас, но даже так у нее очень хорошие шансы возглавить мировой рейтинг", - сказал Чесноков.

На прошлой неделе Рыбакина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 1000 в Риме, что позволило ей подняться на четвертое место в мировом рейтинге. Ранее в 2023 году спортсменка выиграла турнир этой же категории в американском Индиан-Уэллсе и дошла до финала соревнований в Майами.

Рыбакиной 23 года, она родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. На ее счету пять титулов WTA. В прошлом году она стала победительницей Уимблдона.