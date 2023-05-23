23 мая, 12:38
Летние олимпийские виды спорта

Храмцов заявил, что не вникал в причины недопуска до чемпионата мира по тхэквондо

Международная федерация также не допустила к турниру Владислава Ларина

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов не стал разбираться в причинах недопуска до чемпионата мира. Об этом Храмцов заявил ТАСС во вторник.

"Да, это правда. В чем причины? Честно говоря, даже не знаю. Я не вникал", - сказал Храмцов.

Ранее стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо не допустила Храмцова и еще одного олимпийского чемпиона Владислава Ларина до участия в чемпионате мира. По информации источника ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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