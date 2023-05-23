Монсон сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле

Спортсмен отметил, что все его мысли связаны только с Россией

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Джефф Монсон отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле. Об этом Монсон сообщил ТАСС во вторник.

"Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией", - сказал Монсон.

"Теперь я больше не американец, я только россиянин", - добавил спортсмен.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт, он избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск.

Монсону 52 года, он родился в США, выступал в этой стране в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах, еще 1 поединок признан несостоявшимся.