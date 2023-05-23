"Явление в нашем футболе". В ТАСС анонсировали старт съемок фильма о Федоре Черенкове

Имя исполнителя главной роли пока держится в тайне

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Съемки художественного фильма о бывшем футболисте московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова начнутся в июле и продлятся до октября. Как сообщили во вторник на пресс-конференции в ТАСС создатели картины, рабочим названием ленты является "Федя, народный футболист", а ее выход на большие экраны намечен на конец 2024 года.

Черенкову, который скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет, принадлежит рекорд по количеству матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он стал трехкратным чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). В 1983 и 1989 годах Черенков признавался лучшим футболистом страны. За сборную СССР нападающий провел 34 матча и забил 12 мячей, а в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр в Москве.

По словам предпринимателя, генерального продюсера продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергея Шишкарева, имя исполнителя главной роли пока держится в тайне, оно будет анонсировано позднее. Дублером исполнителя роли легенды "Спартака" в спортивных сценах станет бывший полузащитник сборной России Роман Воробьев, проведший в футболке национальной команды два матча, а постановкой спортивной составляющей будет заниматься экс-тренер сборной России Александр Бородюк.

В ленте, помимо Черенкова, будут фигурировать и другие прославленные представители советского спорта. Николай Фоменко исполнит роль заслуженного тренера СССР Константина Бескова, а Борис Щербаков сыграет одного из основателей спортивного общества "Спартак" Николая Старостина. "Безусловно, это история всегда правильная, интересная, душевная. Самое малое, что мы можем сделать, - предоставить то, что предоставим. И дальше рассматривать свое участие в этом проекте", - отметил генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

Шишкарев сообщил, что создание картины будет частично профинансировано им лично. "Считаю это своим долгом перед страной и семьей Федора Федоровича Черенкова, - сказал он. - Мы планируем подать заявку на конкурс Фонда кино, который состоится в июне или июле, поэтому полностью анонсировать финансовую составляющую я бы не хотел. После прохождения комиссии и, надеюсь, получения гранта Фонда кино мы опубликуем данные по бюджету".

Дочь Федора Черенкова Анастасия отметила, что доверяет команде создателей художественного фильма об отце. "Для меня важно, чтобы были отражены его доброта, душа. Я ребятам абсолютно доверяю. То, что они творят, - для меня что-то необыкновенное. Не сомневаюсь, что это будет то кино про папу, которое должно быть", - отметила она.

"Фильм о человеке и человеческих отношениях"

Один из режиссеров и сценарист фильма Николай Акелькин отметил, что фильм о Федоре Черенкове позиционируется не как спортивная драма. "Жанр - драма, биография и спорт. Спорт - это составляющая жизни, на первом месте драма. Это фильм о человеке и человеческих отношениях", - сказал он.

"Рабочее название - "Федя, народный футболист", - отметил Акелькин. Генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" отметил, что хоть название и является рабочим, оно, скорее всего, останется.

"Федор Федорович - это явление в советском, российском футболе. Он достоин остаться на века в памяти многих любителей спорта, просто людей. Такие футболисты, люди рождаются не так часто. Можно бесконечно говорить о нем", - подчеркнул экс-форвард красно-белых, президент академии "Спартак" им. Черенкова Сергей Родионов.

По словам двукратного чемпиона СССР в составе "Спартака", лучшего вратаря мира 1988 года Рината Дасаева, Черенков заслуживает того, чтобы о нем сняли фильм. Он также отметил, что о фигурах такого масштаба лучше снимать фильмы при жизни.

Родионов и Анастасия Черенкова отметили, что прославленный футболист негативно отнесся бы к такой идее из-за скромности. "Думаю, если бы все на него надавили, он бы согласился. Мы сейчас ехали с Родионовым в машине и вспоминали, как он возглавил академию. На него надавили, ему некуда было деваться", - рассказал Дасаев.

"Когда я читала сценарий, я рыдала. Искренне рыдала, перечитывая его еще раз. Я очень надеюсь, что он затронет души любителей футбола, ветеранов", - отметила Анастасия Черенкова.