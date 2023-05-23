В Югре выразили поддержку Храмцову после недопуска до чемпионата мира по тхэквондо

Регион и далее будет всячески помогать спортсмену в выездах на сборы и в ходе подготовки к турнирам, рассказал Сергей Артамонов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ выразил поддержку олимпийскому чемпиону по тхэквондо Максиму Храмцову после недопуска до чемпионата мира. Регион будет и далее помогать ему в подготовке к турнирам, сообщил ТАСС во вторник директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

Храмцов родился и живет в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Также он представляет Югру на соревнованиях.

"Югра безусловно поддерживает в этой ситуации Максима. Он является одним из сильнейших тхэквондистов планеты, в случае допуска на чемпионат мира мог бы это доказать делом. Регион и далее будет всячески помогать Максиму в выездах на сборы и в ходе подготовки к турнирам", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо не допустила Храмцова и еще одного олимпийского чемпиона Владислава Ларина до участия в чемпионате мира. По информации источника ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям.