23 мая, 14:34
Единая лига ВТБ

Баскетболист Швед рассказал, что пока не приступил к тренировкам

© Андрей Карташов/ ТАСС

В ночь на 2 мая Алексей Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве, 9 мая спортсмена выписали из больницы

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед пока не приступил к тренировкам, однако у игрока уже сняли фиксирующую повязку. Об этом Швед рассказал ТАСС во вторник.

"Фиксирующую повязку с шеи уже сняли. Но я еще не тренируюсь. Пока рано", - сказал Швед.

В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Пресненский суд 5 мая заключил под стражу троих обвиняемых в нападении, позднее был задержан четвертый подозреваемый. 9 мая Швед был выписан из больницы. 

© Информационное агентство ТАСС
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