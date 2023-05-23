Баскетболист Швед рассказал, что пока не приступил к тренировкам

В ночь на 2 мая Алексей Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве, 9 мая спортсмена выписали из больницы

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед пока не приступил к тренировкам, однако у игрока уже сняли фиксирующую повязку. Об этом Швед рассказал ТАСС во вторник.

"Фиксирующую повязку с шеи уже сняли. Но я еще не тренируюсь. Пока рано", - сказал Швед.

В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Пресненский суд 5 мая заключил под стражу троих обвиняемых в нападении, позднее был задержан четвертый подозреваемый. 9 мая Швед был выписан из больницы.