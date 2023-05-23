Россияне завоевали восемь золотых медалей в первый день Российско-китайских молодежных игр

Также на счету российских спортсменов пять серебряных и семь бронзовых наград

ТАСС, 23 мая. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей в первый соревновательный день летних Российско-китайских молодежных игр, которые проходят в Чунцине.

В соревнованиях по художественной гимнастике россиянки победили в групповом многоборье: золотые медали получили София Лиясова, Алиса Ханнанова, Елизавета Лозовая, Екатерина Тимошенко, Алиса Балан и Алиса Черняева. В личном многоборье россиянки заняли весь пьедестал: первой стала Николь Римарачин Диас, второй - Виктория Чумакова, третьей - София Ланцова.

В соревнованиях по плаванию сборная России завоевала 16 медалей. Среди юношей Роман Акимов выиграл золото в заплыве на 200 м вольным стилем, Герман Зажирский стал победителем на дистанции 200 м баттерфляем, Кирилл Остроухов завоевал бронзу. В дисциплине 200 м на спине россияне заняли все призовые места: первым стал Федор Есин, вторым - Мирон Лифинцев, третьим - Ярослав Ядрышников. Роман Акимов, Павел Курганский, Ярослав Стельмах и Вячеслав Зуев выиграли золото в эстафете 4х100 м вольным стилем. На дистанции 200 м брассом Роман Ячменев завоевал серебро, Кирилл Литвинов - бронзу.

В дисциплине 200 м брассом у девушек золотую медаль выиграла Анастасия Шиленкова, на дистанции 200 м баттерфляем победила Анастасия Колпакова, Серафима Фокина стала третьей. На дистанции 200 м вольным стилем серебро завоевала Софья Дьякова, в дисциплине 200 м на спине Ярослава Овсянникова принесла национальной команде бронзу. В эстафете 4х100 м призерами стали две российские команды: Алиса Захарова, Алиса Ивахно, Ралина Гилязова и Влада Егги завершили заплыв вторыми, Софья Дьякова, Александра Корнеева, Ольга Клименко и Екатерина Саблина замкнули тройку призеров.

Российско-китайские молодежные игры завершатся 27 мая. В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. В состав российской делегации входят 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.